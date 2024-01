Nessuna riabilitazione del fascismo Smontate le polemiche sul calendario dell' Esercito

Lasociale è quello che si potrebbe definire lo stress post traumatico delle vittime ... Ma che fretta c'è, se è una questione che attiene ai giudici. Coi cittadini comuni la ...Per l'assessore alla Sanità Luca Coletto non 'c'èvolontà di depotenziare i servizi ... Lacardiologica e le attività programmate restano a Spoleto. Nulla di nuovo quindi. Per la ...Il calendario dell'Esercito celebra l'Italia «prima e dopo l'8 settembre 1943». La data è quella dell'armistizio, quindi il riferimento è anche al fascismo. Anpi e Avs chiedono venga ritirato ...Per un ulteriore miglioramento della qualità del servizio e delle cure, è stato anche integrato nell’equipe della struttura riabilitativa uno psicoterapeuta del centro di salute mentale, il quale, con ...