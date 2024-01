NCIS | Sydney | la recensione | quando il franchise sbarca in Australia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ladi, dal 18 gennaio su Paramount+, primo spin-off internazionale deldicon attori e produttori localini. Il target di Paramount+, oramai in Italia da quasi un anno e mezzo, è chiaramente soprattutto quello che si porta dietro dalla CBS, network generalista americano di proprietà Paramount Global, ovvero quello più adulto e maturo che vive di procedurali, sitcom e western, un genere che proprio sulla piattaforma ha avuto una rinascita totale che va a braccetto con il nome di Taylor Sheridan. Ma oggi parleremo in realtà dei primi, dei polizieschi e soprattutto di quelli nati proprio da untelevisivo. In questo caso, celeberrimo e secolare spin-off di JAG - Avvocati in divisa con al centro …

Dopo aver generato a sua volta vari spin - off in giro per gli Stati Uniti , e mentre la serie madre è tuttora in onda, il quarto ed ultimo in ordine di tempo èche, che come dimostra il ...18 GENNAIO" Stagione 1 (Paramount+) Skam Italia (guarda la video recensione) " Stagione 6 (Netflix) No Activity " Niente da segnalare (Prime Video) 19 GENNAIO Cristóbal Balenciaga (...La recensione di NCIS: Sydney, dal 18 gennaio su Paramount+, primo spin-off internazionale del franchise di NCIS con attori e produttori locali australiani.NCIS: Sydney, il primo spin-off internazionale del franchise NCIS ambientato in Australia, è disponibile dal 18 gennaio 2024 su Paramount+.