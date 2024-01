NBA | i risultati della notte 18 gennaio | Cleveland batte Milwaukee Boston vince ancora | bene New Orleans e Minnesota

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) In unamolto triste per il mondo del basket per viamorte di Dejan Milojevic (assistente allenatore dei Golden State Warriors), si sono disputate nove partite valide per la regular season dell’NBA 2023-2024 (originariamente i match di stadovevano essere dieci, ma Utah Jazz-Golden State è stata rinviata a data da destinarsi). Ecco ciò che è successo sui vari campi. Rispetta il pronostico, chefuori casa Detroit per 124-117 e conquista la terza vittoria di fila. Fondamentali per i Timberwolves i 27 punti a testa di Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, i 23 di Jaden McDaniels e i 19 punti e 16 rimbalzi di Rudy Gobert, mentre per i Pistons (privi di Cade Cunningham e senzail nuovo arrivato Danilo Gallinari) non sono sufficienti i 32 di Jaden Ivey ...