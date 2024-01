Nathania Zevi | il nemico ideale | un potpourri di luoghi comuni | o per meglio dire stereotipi culturali dell' antisemitismo basic

Non ho mai avuto l’ambizione di cristallizzare L’antisemitismo di oggi in una fotografia e sapevo in partenza, avvicinandomi alla materia, che ... (formiche)

Non ho mai avuto l'ambizione di cristallizzare l'antisemitismo di oggi in una fotografia e sapevo in partenza, avvicinandomi alla materia, che l'immagine che ne sarebbe uscita sarebbe stata ...L'antisemitismo 'non ha bisogno dell'ebreo, ma della sua rappresentazione'. Così spiega, giornalista del Tg1 e autrice del libro 'Il nemico ideale' che sarà presentato domani pomeriggio all'Auditorium del Maxxi alle 18, con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ...A Fanpage.it con David Parenzo per un bilancio sui primi quattro mesi a L’Aria che Tira e per parlare d’attualità e politica: dal caso ...Gli attentati del 7 ottobre hanno risvegliato negli ebrei di tutto il mondo una forte riscoperta dell’identità ebraica. È la reazione ad Amalek e la più grande risorsa del nostro popolo, questa capaci ...