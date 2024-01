Nasce a Napoli il primo Baby College | la scuola scelta da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales | Biagio Izzo e Serena Autieri

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’esperienza ultratrentennale dellaScarlatti e l’appassionata intraprendenza della pedagogista Mariangela Marseglia, danno vita aal”, polo educativo per l’infanzia, un luogo di formazione a tutto tondo per i bambini dai due anni e mezzo di età, alla primina (poco meno di sei anni). Il metodo didattico, alla base del successo dellaScarlatti, sarà protagonista di questa innovazione nel cuore del quartiere Vomero. Centrale e facile da raggiungere, con orari studiati sulle esigenze delle famiglie moderne, integrazione oraria post-scolastica, ed attività didattiche sempre garantite fino al sabato. Il “Metodo Marseglia” dellaScarlatti (di cui l’artista Sal Da Vinci è padrino, oltre a curare per lo stesso istituto, il ...

Il 2-1 all'Atalanta non vale solo tre punti per il Napoli . Con il successo di Bergamo, gli azzurri lanciano un segnale di voler voltare... (calciomercato)

Parliamo di Napoli-Inter , di come nasce il gol di Calhanoglu , lasciamo stare gli arbitri Siamo tornati, senza passare dal via, laddove eravamo ... (ilnapolista)

Il racconto della carriera, della partenza, tuttonel 2003 quando per la prima volta ... Invece, si sbagliavano! Museo delle Illusioni diNel cuore storico della città. La suggestiva ...L'intuizione dei ricercatori Da questo precedentel'idea dei ricercatori del Bambino Gesù di ... LAB24 Campi Flegrei, così il Supervulcano minacciaScopri di più STRUMENTI Comparatore di ...Proprio per studiare in modo approfondito il potenziale offerto dallo sviluppo di piattaforme di calcolo quantistico fotonico nasce Epique – European Photonic Quantum Computer, un progetto che punta a ...Il Napoli resta fortemente interessato a Nehuen Perez, difensore dell'Udinese. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il 23enne argentino piace a Mazzarri anche e soprattutto per la ...