Napoli | Zerbin | “Oggi è un bel premio | era difficile immaginare di meglio”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Bellissima soddisfazione, non me l’aspettavo neanche io ma sono sempre a disposizione del mister e della squadra. È un belperché devi sempre dare tutto. La notte che ho sempre sognato?di, ma siamo solo a metà dell’opera“. Così Alessio, autore della doppietta che ha chiuso il match regalando alil 3-0 sulla Fiorentina, ai microfoni di Sport Mediaset. Poi, sul gol,racconta: “Ci ho provato, nonostante avessi preso una bella botta. Quando sei lì tenti e speri che entra“, conclude. SportFace.

