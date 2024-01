Napoli | Simeone | ' La posizione di Kvara? Io cerco di adattarmi alle scelte del mister'

Giovanni Simeone , attaccante del Napoli , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Fiorentina. Di seguito le sue ... (terzotemponapoli)

"Stiamo vivendo un periodo difficile, domani affrontiamo la Fiorentina che gioca bene, sta bene in classifica e noi dovremo cercare di avere in campo ... (247.libero)

A Riad va in scena la Supercoppa italiana più chiacchierata delle ultime stagioni e sarà comunque un’edizione storica per il nuovo format, non più ... (infobetting)

Le parole dell'attaccante del, Giovanni, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la ...- - > - - >" Fiorentina, le formazioni: Mazzarri conferma, Italiano punta su Beltran Le formazioni saranno così molto diverse da quelle ideali, ma questa non è più una novità. ...Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando dei difensori seguiti dal Napoli per il mercato di gennaio, l'ultima idea, che ritorna, è Anel Ahmedhodzic, bosniaco, ...Nell'analizzare le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Vincenzo Italiano, il Corriere Fiorentino prova ad anticipare qualche scelta di formazione del tecnico viola in vista del match di ...