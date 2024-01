Napoli | ritira la pensione per la figlia disabile | inseguita | picchiata e rapinata da 64enne

(Di giovedì 18 gennaio 2024) In un drammatico episodio di violenza urbana avvenuto a, una donna è stata aggredita edelladella sua. La Polizia di Stato ha recentemente arrestato il responsabile, un uomo di 64 anni., rapina donna che hatoper laLa brutale rapina si è verificata in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... era prevista la partecipazione del giornalista del Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo , autore delle inchieste giornalistiche sui cinque concorsi banditi dalla Provincia die vinti da un'alta ......65 3 Cagliari 40 27 45 7 84 Firenze 1 45 66 51 48 Genova 32 19 88 35 16 Milano 65 36 4 69 87... Il ricevitore, controllato lo scontrino, loe vi paga. Da 2.300,00 a 10.500,0 - ll premio ...Ieri 17 gennaio i carabinieri della Compagnia di Abano allo scalo ferroviario di Montegrotto hanno arrestato due truffatori napoletani che poco prima avevano spillato soldi e gioielli ad una vedova di ...Hamed Traorè ha messo in evidenza tutta la sua soddisfazione per l'approdo in maglia azzurra in prestito con diritto di riscatto dal Bornemouth.