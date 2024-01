Napoli | Popovic a un passo

Calciomercatopronto a firmare- Come riportano in Serbia i colleghi del telegraf.rs Matijaha lasciato il Partizan rifiutandosi di firmare un contratto ...Sul calciatore diversi club europei: c'è una sorta di asta su questo calciatore dalle grandi qualità. Ilattualmente è favorito, con Micheli che sta lavorando anche su questa ...Come riferisce Sky Sport, continuano i discorsi tra Frosinone e Napoli. Gli azzurri potrebbero girare in prestito ai ciociari Alessio Zerbin, ma in ballo c'è anche la trattativa per Matija Popovic. Il ...Con l'arrivo imminente in azzurro di Ngonge, è in uscita Alessio Zerbin. L'esterno del Napoli è atteso dal Frosinone, che lo prenderà in prestito. Il club ciociaro non aspetta solo Zerbin, come ...