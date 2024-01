Napoli | omicidio dal balcone di casa | fermato affiliato al clan Elia

Napoli , 24 nov. - (Adnkronos) - Il cadavere carbonizzato di un 44enne è stato ritrovato ieri sera in un rudere abbandonato in via Canalone, al ... (liberoquotidiano)

Camorra: fermato un uomo per l’ Omicidio di Sesso Pasquale e il tentato Omicidio di Sesso Luigi. L’ Omicidio per favorire il clan Elia Omicidio e ... (puntomagazine)

La misura precautelare compendia gli esiti delle indagini condotte dalla Squadra Mobile die dal Commissariato San Ferdinando in relazione all'di Pasquale Sesso, avvenuto la sera del ...La misura precautelare compendia gli esiti delle indagini condotte dalla squadra mobile die dal commissariato San Ferdinando in relazione all'di Pasquale Sesso avvenuto la sera del 5 ...Agguato di camorra dal balcone di casa: in manette affiliato al clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia. La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso ...Agguato di camorra dal balcone di casa: in manette affiliato al clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia a Napoli.