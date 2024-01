Napoli | oggi le visite mediche | va subito in Arabia Saudita

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilha chiuso un altro colpo di mercato,le: il nuovo acquisto potrebbe raggiungerei compagni ininizia la nuova Supercoppa Italiana. Per la prima volta nella storia della competizione saranno quattro le squadre a partecipare:vincitrice dello scudetto, Inter vincitrice della Coppa Italia, Lazio arrivata seconda in classifica e Fiorentina finalista di Coppa Italia. Un nuovo format Final Four che negli ultimi anni è stato proposto già in Spagna. Le partite si giocheranno in(per la “gioia” dei tifosi italiani) e si comincerà stasera con la prima semifinale trae Fiorentina. Le due squadre scenderanno in ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Fiorentina, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024 . A Riyadh si ... (sportface)

...che questa ex coppetta meritadi essere presa sul serio. Del resto agli 8 milioni di buoni motivi per vincerla, ciascuna delle Fab Four italiane somma almeno una ragione in più. Prendi il,...In molti desiderano rendere un ultimo omaggio all'edicolante conosciutissimo e stimato e, a ... Molti, increduli, arrivano all'edicola, nella piazzetta tra viae via Boine, e dopo aver letto ...Sono tutti campioni d'Italia i Runner della Napoli City Half Marathon 2024. Appuntamento al 25 febbraio per la mezza maratona più partecipata che consolida il proprio ...L'’ex Sassuolo già ufficiale, il belga del Verona lo sarà oggi. In difesa resistono le piste Solet e Perez. La novità Ahmedhodzic ...