Napoli | Ngonge è a Villa Stuart per effettuare le visite mediche

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cyrilsarà un calciatore del, sta effettuando leSta per concretizzarsi il terzo acquisto delin questo mercato di gennaio. Cyrilinfatti è arrivato aperle. Manca poco quindi alla firma del contratto dell’esterno offensivo belga. Il calciatore, ricordiamolo, arriverà in azzurro a titolo definitivo dal Verona. Alla società scaligera andranno 15 milioni più bonus per altri 4 milioni. Il suo arrivo potrebbe accelerare le trattative che Aurelio De Laurentiis sta portando avanti in prima persona con l’Al Shabab per la cessione di Matteo Politano. Ricordiamo che i campioni ...