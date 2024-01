Napoli | Mazzocchi | «Stasera abbiamo l’obbligo di dare tutto»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pasquale, esterno del, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match di Supercoppa contro la Fiorentina Pasquale, esterno del, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match di Supercoppa contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «La Fiorentina sta facendo benissimo,analizzato gli errori commessi nel 3-1 e siamo pronti ail massimo, per noi e per la nostra gente.difino all’ultimo secondo. Espulsione con il Torino? Ho già resettato».

(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus;, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Mazzarri. FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): ..., nell'undici titolare Cajuste e: Pierluigi Gollini; Juan Jesus, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo; Pasquale, Jens Cajuste, Stanislav Lobotka, Mario Rui; Matteo Politano, ...18.54 - Allarme rientrato. C'è stato un errore nella distinta pubblicata dalla Lega Serie A sul sito ufficiale. Ora arriva la correzione: Piotr Zielinski è in panchina e non in tribuna. Il ...Mister Alessandro Cucciari si è così espresso sulla semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina in programma questa sera: "Viene da un periodaccio il Napoli, Mazzarri ...