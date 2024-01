Napoli | la Supercoppa per rilanciare la stagione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La sfida trae Fiorentina apre le Final Four dellaItaliana a Riad. Emergenza in difesa per Mazzarri, mentre in attacco occasione per Simeone che sarà titolare al centro dell’attacco. Scelte obbligate per Mazzarri L’allenatore degli azzurri deve fare sempre i conti con i problemi in difesa: scelte obbligate, dunque, con Juan Jesus L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Con Inter,, Fiorentina e Lazio impegnate a Riyad per le Final Four dellaitaliana, la ventunesima giornata resterà "aperta" fino al 28 febbraio, quando, alle 18 andrà in scena Sassuolo -,...Daniel Bertoni, storico doppio ex, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida trae Fiorentina in- Fiorentina, semifinale didi stasera, ha un bel po' di interessante Argentina in campo. Campione del mondo con la Seleccion nel 1978l Daniel Bertoni negli anni '80 ha ...Il Napoli stasera esordirà con la Fiorentina per la semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita, e lo farà con la nuova maglia che la SSCN ha presentato sui social ieri dedicata al Vesuvio, come ..."La Supercoppa il primo obiettivo stagionale, l'abbiamo vinta negli ultimi due anni e vogliamo vincerla anche quest'anno. Però come l'Inter ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio che hanno la stessa ...