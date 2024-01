Napoli in finale Supercoppa Italiana | Fiorentina ko 3-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Ilbatte laper 3-0 a Riyadh e centra ladella, la prima in edizione Final Four. A decidere il match sono Simeone che, a metà del primo tempo, trova il destro giusto per battere Terracciano, ma soprattutto Zerbin che cala nella doppietta che regala l'accesso all'atto conclusivo della manifestazione, in programma lunedì 22 gennaio. La prima emozione del match è firmatacon Politano che calcia di sinistro dal limite, Terracciano alza sopra la traversa. La squadra di Mazzarri è più propositiva e la rete è la logica conseguenza dei primi 20 minuti: palla in profondità per Simeone, l'attaccante controlla in area e calcia sul palo lungo portando avanti i suoi. Lo schiaffo subito ...