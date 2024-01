Napoli in finale di Supercoppa | rimpianti per la Fiorentina

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilvince con il risultato di 3-0 la prima partita delle Final Four diItaliana contro la. Decidono Giovanni Simeone nel primo tempo, poi Alessio Zerbin nel secondo. FINALISTA – Ilè la prima finalista di questa nuova edizione dellaItaliana.battuta con il risultato di 3-0. L’uomo decisivo della serata è stato Giovanni Simeone che ha incrociato con un tiro sul secondo palo al minuto 22. Assist prodigioso di Juan Jesus, uscito dalla difesa palla al piede ed in grado di trovare il taglio dell’attaccante argentino. Di lì in poi ladomina e arriva anche a battere un calcio di rigore subito da Jonathan Ikoné per fallo di Mario Rui. Lo stesso francese però ha sparato alto al 44?, segnando il più grande ...

Nel corso della semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina, il capitano viola Cristiano Biraghi è stato ammonito ed era diffidato: in caso di finale non sarà squalificato nell'eventuale finale. 87' - GOOOOOL PER IL NAPOLIIIII! DOPPIETTA DI ALESSIO IL FUTBOL ZERBIN! Zerbin rientra in campo, scippa il pallone a Duncan e si invola a gran veloctà verso la porta, poi con un destro preciso infila ... 88' - Ultimi due cambi: fuori Bonaventura e Quarta, dentro Barak e Faraoni. 87' - TERZO GOL DEL NAPOLI. Si riprende bene Zerbin nonostante la botta in testa, riceve centralmente e beffa ...