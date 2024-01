Napoli-Fiorentina | tifosi arabi espongono striscione “Lazio me**a” FOTO

Le parole di Mazzarri dopoMazzarri ha spiegato: " Ill'ho studiato, sono rimasto fermo diverso tempo e le ho guardate tutte. Anche quando giocavo con la difesa a 3 a volte ...: ecco come Mazzarri ha imbrigliato Italiano ., addio definitivo al 4 - 3 - 3 La risposta di Mazzarri . Favola Zerbin e killer Simeone: Mazzarri elogia i suoi gioielli di ...Grande prestazione del Napoli nella prima semifinale della Supercoppa italiana contro la Fiorentina: la partita all’Al-Awwal Park di Riyadh si è conclusa sul risultato di 3-0. La squadra di Walter ...Ma sono sempre a disposizione della squadra, credo che sia un bel premio» le parole dell'esterno azzurro protagonista in semifinale «Sicuramente è una notte da favola per me, sono i miei primi gol col ...