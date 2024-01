Napoli Fiorentina streaming e diretta tv | dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana

(Di giovedì 18 gennaio 2024)TV – Oggi, giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 20scendono in campo a Riyad, partita valida per la2023-2024.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come ela partita nel dettaglio:vederla in tv e liveLa partita ditrasarà visibile intv (gratis) su ...

(Adnkronos) – Al via oggi la prima partita della Final Four della Supercoppa Italiana che quest’anno si giocherà in Arabia Saudita, per la prima ... ()

Le formazioni ufficiali di, match valevole per la prima semifinale di Supercoppa Italiana 2024. A Riyadh si possono finalmente aprire le danze per questa nuova Supercoppa composta da quattro squadre. La ...... Walter Mazzarri In occasione del match contro laper la semifinale di Supercoppa Italiana , il tecnico delWalter Mazzarri ha parlato a Radio Tv Serie A : " Come stiamo lo vedremo ...Vale la stagione" scrive il Corriere dello Sport in apertura su Napoli-Fiorentina di Supercoppa. Oggi a Ryiad in palio la finale con una tra Inter e Lazio (in campo domani). Kvara contro Beltran: uno ...L'edizione odierna de La Repubblica ha sottolineato che i media arabi si stanno interrogando da giorni del perchè a Riad siano state mandate Napoli e Fiorentina e non Milan e Juventus. Il motivo di ...