Napoli-Fiorentina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Supercoppa Italiana 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la semifinale di. A Riyadh si possono finalmente aprire le danze per questa nuovacomposta da quattro squadre. La formazione di Mazzarri e quella di Italiano si contenderanno il primo dei due posti in finale. La sfida è in programma, giovedì 18 gennaio, alle ore 20:00.su Italia 1 e insu Mediaset Infinity. SportFace.