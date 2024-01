Napoli-Fiorentina | le ultime | scelte obbligate in difesa | Simeone favorito su Raspadori

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Supercoppa: Mazzarri affronta le sfide difensive,ambisce alla maglia da titolare contro la sua ex squadra. La tensione è palpabile nell’aria mentre ci avviciniamo all’atteso scontro tra, la prima Semifinale della Supercoppa Italiana, che avrà luogo stasera in Arabia Saudita alle ore 20:00. Il tecnico azzurro, Walter Mazzarri, si trova di fronte a diversi problemi in, ma è pronto a faredecisive per affrontare la partita. In, Juan Jesus sarà affiancato da Amir Rrahmani al centro, con il capitano Giovanni Di Lorenzo a destra e il portoghese Mario Rui a presidiare la fascia sinistra. Una mossa obbligata, dettata dalle circostanze, che mette alla prova la solidità difensiva della squadra ...