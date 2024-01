Napoli-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) . Sfida nella sfida tra Mazzarri ed Italiano per cercare di qualificarsi alla finaleSupercoppa Italiana. E’ tutto pronto per la Final FourSupercoppa Italiana, che prende ufficialmente il via alle 20 a Riad. La prima semifinale vedrà di fronte, due formazioni che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.