Napoli-Fiorentina | Italiano | “Avevmo la partita in pugno | il loro sistema di gioco ci ha sorpreso”

Le parole dell'attaccante delSimeone dopo il match di Supercoppa disputato contro lastasera Ai microfoni di Mediaset, l'attaccante delSimeone ha parlato così dopo il match disputato contro la. "E' un bel segnale, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo ...Grande gioia per Alessio Zerbin . L'attaccante delha messo a segno una doppietta che gli ha permesso di decidere la prima semifinale della Supercoppa Italiana , con la squadra di Mazzarri che si è imposta con il risultato di 3 - 0 . Dopo il ...In questa inedita formula a quattro squadre, la Supercoppa Italiana propone come seconda semifinale, dopo Napoli-Fiorentina, un altro incrocio tra Simone Inzaghi e il suo passato. Per confermare la ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta col Napoli e l'eliminazione dalla Supercoppa è intervenuto al microfono di Mediaset: "Complimenti al Napoli per aver preparato la ...