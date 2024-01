Napoli-Fiorentina | il titolare va in tribuna | scelta a sorpresa nella formazione ufficiale

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono appena uscite le formazioni ufficiali di, partita valevole per un posto in finale della nuova Supercoppa italiana Ci siamo, cresce l’attesa per vedere gli azzurri giocarsi il primo trofeo stagionale. Pochi minuti al fischio di inizio della partita tra. I partenopei avranno l’occasione di salvare la stagione grazie ad un trofeo che, con la nuova formula stagionale, appare più prestigioso. La Supercoppa italiana porterebbe tanto morale ed entusiasmo tra i tifosi dele tra gli stessi giocatori, oltre a un compenso economico che andrà nelle casse del club, da reinvestire magari negli ultimi giorni di mercato. La partita contro i viola di Vincenzo Italiano sarà molto importante. Proprio laoccupa in questo momento il quarto posto ...

Zielinski in tribuna , niente Napoli-Fiorentina per lui. Ad annunciarlo è Carlo Alvino su Twitter, oggi X. Zielinski in tribuna non è in distinta. — ... (ilnapolista)

... tra questi, ci sarà anche la qualificazione alla prossima Champions che a questo punto il... De Laurentiis ha bruciato al fotofinish ladell'amico Commisso, che da giorni lavorava col ...Mediaset, che trasmette in esclusiva il matchalle ore 20 su Italia 1, ipotizza una difesa azzurra schierata a tre. 'Il tecnico toscano potrebbe seriamente optare per la difesa a tre, quella che gli ha permesso di far bene nella ...Le scelte ufficiali di Mazzarri e Italiano per la sfida tra Napoli e Fiorentina, che apre la Final Four della Supercoppa Italiana. Fischio d'inizio ore 20 ...Grosse novità di formazione per il Napoli nel match di questa sera con la Fiorentina, valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana. Walter Mazzarri torna alla difesa a tre, inserendo Mazzocchi ...