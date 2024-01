Napoli-Fiorentina | Biraghi ammonito in Supercoppa | era diffidato e salterà l’Inter in campionato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nel corso della semifinale dellaItaliana tra, il capitano viola Cristianoè statoed era: in accordo col regolamento stabilito dalla Lega Serie A, il terzino sinistro non sarà squalificato nell’eventuale finale, ma direttamente e a prescindere per il successivo impegno di, quello controtra una decina di giorni. Dunque assenza pesante per Italiano contro i nerazzurri. SportFace.

Napoli e Fiorentina sono in campo per la prima semifinale di Supercoppa italiana e le due squadre sono all’intervallo sul punteggio di 1-0 a favore ... (calcioweb.eu)

Gol spettacolare di Simeone in Napoli-Fiorentina , l’argentino porta in vantaggio gli azzurri con un destro all’angolino. Il Napoli è passato in ... (napolipiu)

Dei 25mila posti disponibili, la semifinale di Supercoppa italiana frane ha riempiti forse un terzo o poco più. D'altra parte, i segnali che sarebbe stato un flop c'erano tutti. ...All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la semifinale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la semifinale di Supercoppa. PRIMO TEMPO ...Ci siamo: Napoli e Fiorentina apriranno il quadro delle semifinali di Supercoppa italiana a Riyadh. Seguite con noi la cronaca in diretta della partita che decreterà la prima finalista, in attesa di ...Riad, 18 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli conduce per 1-0 sulla Fiorentina al termine del primo tempo della prima semifinale della supercoppa italiana, in corso di svolgimento all'Al-Awwal Stadium di Ri ...