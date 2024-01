Napoli | dalla Francia annunciano | “Accordo raggiunto col Salisburgo per Solet”

L'avvio di ripresa non regala grosse emozioni, ilcerca di controllare e di colpire in ... Il raddoppio, infatti, arriva propriopanchina con il tap in di Zerbin, su colpo di testa di Di ...- Fiorentina: la prima semifinale di Supercoppa in breve. Le cose per i viola si sono messe ... Ma nella ripresa, pur con un possesso pallaloro, i viola non solo non riescono a rimontare, ..."Se a Mazzarri fosse stata data la possibilità di giocare dal 1° giorno del suo ritorno a Napoli, col suo modulo preferito, come stasera, molto probabilmente, i tifosi del Napoli si sarebbero ...18.01 21:59 - TWEET - Petrazzuolo: "Vittoria rotonda per il Napoli! Azzurri in finale con un gol delizioso di Simeone e una super doppietta di Zerbin" 18.01 21:55 - PAGELLE NM - Supercoppa, ...