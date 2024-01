Napoli | come giocherà Ngonge | Politano e non solo | quante scelte a destra

Un rigorequello assegnato alcontro la Salernitana. La dinamica è la stessa. Anche per il ricorso al Var. L'arbitro va al video e assegna il rigore. Osimhen si è fatto male in occasione ...Probabili ammoniti e tiratori di- Fiorentinagià anticipato, non dovrebbero mancare emozioni importanti da ambo le parti. La posta in gioco è molto alta, ma le due squadre non dovrebbero ...«Se mi avessero detto che a Sanremo non avrei potuto cantare in napoletano Non ci sarei andato». Parola dello schiettissimo Geolier, trionfatore delle classifiche dell'anno ...In napoletano sarà anche la cover, "porterò pezzi storici dal mio mondo, il rap". Napoli al centro, quindi. Nella musica, come in tv e al cinema, ormai da tempo (innegabile il successo di Mare Fuori o ...