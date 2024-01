Napoli | aggredito per una spilla antifascista | arrestati 3 militanti di CasaPound

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tredisono finiti agli arresti domiciliari e a un quarto è stato notificato un divieto di dimora: sono accusati di aver avuto un ruolo nell’aggressione subita anell’ottobre scorso da un fotografo che indossava unacon un logosul giubbotto. L’uomo fu immobilizzato, minacciato con un coltello, colpito a calci e pugni per portargli via il giubbotto. Le indagini della Digos, coordinate dalla gruppo Antiterrorismo della procura, hanno permesso di individuare gli indagati – tutti appartenenti al gruppo di estrema destra – tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Attimi di paura per Vittorio Brumotti e la sua squadra. In “missione” al Parco Topolino, nel quartiere Ponticelli di Napoli , per raccontare lo ... (ilfattoquotidiano)

Minacce e sequestro L'attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata il 24.7.2022 da un dipendente di un bar sito sull'isola di Ischia, violentementein quanto avrebbe ...Ieri pomeriggio gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura disono intervenuti in via Amerigo Vespucci per la segnalazione di una persona molesta. Gli ...del Marocco e...Minacciato, aggredito e poi sequestrato in casa per costringerlo a ritirare le denunce: è quanto ha subito tra il luglio e l'ottobre del 2022 il dipendente di un bar di Ischia (Napoli) che si era ...Minacciato, aggredito e poi sequestrato in casa per costringerlo a ritirare le denunce: è quanto ha subito tra il luglio e l'ottobre del 2022 il dipendente di un bar di Ischia che si era permesso di r ...