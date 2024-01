Napoli | aggredirono fotografo per spilla anti fascista | 4 dei denunciati erano a commemorazione di Acca Larentia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'aggressionedi ottobre Ad ottobre la vittima, un 44enne, fu immobilizzata, minacciata con un coltello, colpito a calci e pugni per portargli via il giubbotto. Le indagini della Digos, ...

Perquisite le case e la sede di CasaPound aSono state perquisite le abitazioni dei quattro indagati e di un ulteriore soggetto, anch'egli militante nell'associazione CasaPound, indagato, in ...Il pestaggio avvenuto ad ottobre. Perquisite gli appartamenti e anche la sede di CasaPound, movimento di cui fanno parte gli indagati ...Solo il Comune di Napoli perde più di 10 milioni di ticket in 12 mesi ... A Santa Lucia tentarono di investirmi con uno scooter nel 19. Mi aggredirono al San Giovanni in Bosco, dove abbiamo ottenuto ...