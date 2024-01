MOVIOLA – Napoli-Fiorentina | Mario Rui su Ikone | per arbitro e Var è rigore | ma Jorko calcia altissimo

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la semifinale di Supercoppa trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la semifinale di ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di Supercoppa 2023/24:- Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina valido per la semifinale di Supercoppa. Dirige la sfida l'arbitro La Penna. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Episodio da moviola in Napoli-Fiorentina, Mario Rui su Ikone: per arbitro e Var è rigore, ma Jorko calcia altissimo ...Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Napoli-Fiorentina, semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana: Napoli-Fiorentina, ore 20 Arbitro: Feder.