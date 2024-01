Mourinho sorprende tutti | torna subito in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo l’esonero, Joséè già pronto are in panchina e potrebbe farlo proprio inA: l’indiscrezione Josédi nuovo inA. È questa l’indiscrezione che arriva pochi giorni dopo il suo esonero dalla Roma. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico martedì, con la società capitolina che ha scelto De Rossi per provare a raddrizzare una stagione fin qui fallimentare con l’eliminazione dalla Coppa Italia, il secondo posto in Europa League e il nono in campionato. Troppo anche per un allenatore in grado di riportare entusiasmo nella Capitale e anche un trofeo, quella Conference vinta al primo anno che rappresenta l’apice dell’avventura romanista dello Special One. Il portoghese ora attenderà una nuova chiamata e gli interessi da questo punto di vista non mancano. Si ...