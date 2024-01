Mourinho Napoli? Telefonata tra Mendes e De Laurentiis

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Josesulla panchina dela giugno? Ci sarebbe stata unatra il suo agentee DeJosepotrebbe essere il prossimo allenatore del? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la possibilità è sul tavolo. Dopo l’esonero dello Special One dalla Roma, le notizie sul suo futuro hanno seguito varie piste, sia all’estero che in Italia. Tra i nomi fatti c’è anche quello dei partenopei, che a giugno dovranno cercare un nuovo tecnico, visto che le chance di conferma di Walter Mazzarri sono minime. Per questo motivo Sportmediaset riporta unaavvenuta tra Jorge, agente del tecnico portoghese, e il presidente dei campioni d’Italia Aurelio De...

Dopo essere stato esonerato a sorpresa dalla Roma, lo Special One rimarrà fermo con molta probabilità fino a fine anno. Ma per accaparrarsi il ... (laprimapagina)

Da ilnapolista.it aurelio de laurentiis, ildi De Laurentiis tra i suoi ammiratori. A scriverlo è Il Messaggero con un articolo Al momento, come ha sempre raccontato lui, è in contatto con il mondo arabo, capace di ..., la statua di Maradona, a Roma i l ritratto di José. Il tecnico portoghese è ancora nella Capitale, e questa mattina ha ricevuto un piacevole ...Ditemi che senso ha ormai Mourinho in Italia! Non è ancora finita! Mourinho al Napoli, ma dai... In Italia abbiamo allenatori 70-80 volte migliori di lui. Sarebbe una cosa ridicola! De Laurentiis ...Primi contatti tra l'agente Jorge Mendes e il presidente De Laurentiis, ma c'è il nodo ingaggio. Per la stampa inglese ...