Mourinho | l' agente Mendes | Ha la coscienza a posto Poi parla del suo futuro - Top News

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo l'esonero di José, l'da sempre al suo fianco Jorgehato alla Gazzetta dello Sport di oggi della sua reazione alla decisione dei vertici della Roma: Poi ha confutato il fatto che la Roma fosse in difficoltà estrema: Dopo aver negato alcuna trattativa per il ...

“I tifosi del Manchester United sanno che ho dato tutto, sanno quanto amo il club”. A dirlo è Josè Mourinho che al The Obi One Podcast ripercorre ... (sportface)

Dopo l'esonero di José, l'da sempre al suo fianco Jorge Mendes ha parlato alla Gazzetta dello Sport di oggi della sua reazione alla decisione dei vertici della Roma: Poi ha confutato il fatto che la Roma ...Le parole di Jorge Mendes,di José, sull'esonero del portoghese dalla Roma. Tutti i dettagli Jorge Mendes,di José, ha parlato a Il Romanista dell'esonero dalla Roma. ...L'esonero di José Mourinho da parte della Roma è la notizia principale nel mondo del calcio italiano. Da quel momento sono usciti fuori diversi rumors, in particolare sul ...Lo storico agente dello Special One: "Mesi fa ha rifiutato una proposta folle dall'Arabia. Non mi aspettavo il suo esonero" ...