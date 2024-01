Morte di Giovanna Pedretti | gli inquirenti cercano il cliente che ha scritto la recensione

È morta per annegamento Giovanna Pedretti , la ristoratrice balzata al centro delle cronache per la risposta al commento di un cliente del suo ... (open.online)

«La Lega e Salvini hanno fatto scuola sull'odio in rete». Il caso della tragica morte della ristoratrice di Lodi morta suicida probabilmente come ... (liberoquotidiano)

Giovanna Pedretti , la ristoratrice 59enne di Sant’Angelo Lodigiano, è morta per annegamento . Lo ha confermato l’ Autopsia : domenica 14 gennaio il suo ... (tg24.sky)

La bufera mediatica intorno al caso della morte di Giovanna Pedretti si è in parte placata nelle ultime ore. Ma le indagini per capire quali siano ... (thesocialpost)

La ristoratrice ascoltata dai carabinieri Proprio su quella recensione , per la quale la ristoratrice era stata accusata di averla inventata per farsi ... (247.libero)

Il giudizio corre velocissimo sui social e con toni molto più forti, nel bene e nel male. Se di fronte a un tribunale ci vogliono anni per arrivare ... (luce.lanazione)

Nei giorni precedenti alladi Tiziana, nacquero decine di profili fake a suo nome, ma quelle ... insultano persone comee minacciano anche me'. 'Il web è diventato una giungla " ...Tiziana e, due vite distrutte La ferita per ladella figlia Tiziana, che aveva solo 31 anni quando si è tolta la vita impiccandosi nella cantina della sua casa, si è dolorosamente ...Sono al vaglio scontrini, quaderno delle prenotazioni e immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza. L’autopsia conferma che la ristoratrice è morta annegata ...Tiziana e Giovanna, due vite distrutte La ferita per la morte della figlia Tiziana, che aveva solo 31 anni quando si è tolta la vita impiccandosi nella cantina della sua casa, si è dolorosamente ...