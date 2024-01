Montepremi Supercoppa Italiana 2024 | quanti soldi guadagnano le squadre

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Piùe inevitabilmente più. La, col nuovo format a quattro, si fa più ricca. Napoli contro Fiorentina. Poi Inter contro Lazio. Le detentrici di Scudetto e Coppa Italia, contro biancocelesti e viola, vicecampioni. A Riyadh c’è un trofeo in palio, ma anche un bel bottino che farebbe sorridere i bilanci delle. L’Arabia Saudita mette sul piatto 23 milioni, ma solo 16.2 andranno alle. Nel dettaglio alla vincitrice spettano 8 milioni, mentre alla seconda classificata 5. Le due semifinaliste sconfitte si consoleranno invece con 1.6 milioni a testa. Una tifoseria farà festa lunedì 22 gennaio con un trofeo in più in bacheca e una bella dose in più di autostima per gli ultimi mesi della stagione. SportFace.

