Mkhitaryan | 'Gara in meno in campionato? Non è la prima volta' E strizza l'occhio a un futuro in Arabia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà l'Inter affrontare la Lazio a Riyad,...

... 6) un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e/e di campionato ... Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu,, Dimarco, Thuram, Lautaro ...... il primo chiude lo spazio del passaggio in area verso Thuram, costringendoa un ... E poi ci sono anche le parole dell'allenatore, che sono sempre un segnale importante: dopo ladi Monza,...Intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà l`Inter affrontare la Lazio a Riyad, il centrocampista nerazzurro.Il tecnico nerazzurro presenta la gara di domani con la Lazio e dribbla le voci di mercato su un altro attaccante, Mkhitaryan presenta il nuovo acquisto Buchanan ...