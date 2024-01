Mkhitaryan | «Faremo di tutto per vincere! Lazio più ‘leggera’»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Alla vigilia di Inter-, semifinale di Supercoppa Italiana, ai microfoni di SportMediaset ha parlato. Il centrocampista OBIETTIVI – Così: «Supercoppa, nuovo format? È la prima volta purtroppo (ride, ndr). Bello giocare queste partite, dobbiamo fare il nostro meglio per vincere domani e poi pensare alla finale. Non è garantita la strada verso la finale, dobbiamo giocare al massimo e dimostrare la nostra forza. Quando abbiamo affrontato lain campionato erano in un momento difficile, ora sono in uno positivo con 5 vittorie consecutive. Psicologicamente sono più leggeri. Ma anche noi stiamo lottando per i nostri obiettivi,diper vincere. Mio segreto? Magari sento la fatica ma non la mostro (ride, ndr). La mia forza sono i miei compagni, la ...

