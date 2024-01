Mistero sulle condizioni di salute di Kate | è ancora in ospedale dopo l' intervento

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Come staMiddleton?suedila notizia battuta dai tabloid inglesi e che ha fatto il giro di tutto il mondo in pochissimo tempo. Secondo i beninformati ci sarebbe altro. Ma andiamo per gradi. La moglie del principe William, erede al trono in linea di successioneRe Carlo, sarebbe stata operata all'addome (c'è chi parla di un'isterectomia). Secondo fonti ufficiali di tratterebbe di unprogrammato già da tempo. La 42enne è ricoverata ina Londra, alla London Clinic, secondo indiscrezioni dovrebbe essere dimessa tra due settimane. Con i tre figli (George, Charlotte e Louis) c'è William, aiutato dalla tata spagnola, Maria. Nessuna traccia, per adesso, di Harry. Il ...