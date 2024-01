Missili già pronti al lancio e poi Altra notte di fuoco tra gli Usa e gli Houthi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato una quarta serie di attacchi contro obiettivi in quattro aree dello Yemen in risposta agli attacchi alle navi del Mar Rosso da parte dei ribelli. «L'aggressione americano-britannica ha preso di mira i governatorati di Al-Hudaydah, Taiz, Dhamar, Al-Bayda e Saada», ha dichiarato la tv Al-Masirah, riferendosi al porto di Hodeida, alla città di Taez e ad altre zone dello Yemen. «Continueremo a colpire le navi israeliane dirette ai porti della Palestina occupata, indipendentemente da come l'aggressione americano-britannica cercherà di impedircelo», l'avvertimento un ufficiale militarealla tv Al-Masirah, di proprietà dei ribelli. Le forze americane fanno sapere di aver colpito 14nello Yemen che eranoper essere lanciati e ...

