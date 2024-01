Minorenne accoltellato su una corriera | è grave

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un drammatico episodio di violenza si è verificato a Modena, dove uno studenteè statosu unadiretta a Pavullo, nell’Appennino modenese. Secondo le prime informazioni, l’aggressore, che è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine, ha estratto un coltello e ha ferito il giovane al volto, vicino alla gola e alle mani. Il movente dell’aggressione sembra essere stato un tentativo di rapina, con l’aggressore che ha minacciato lo studente per costringerlo a consegnare il portafoglio. L’incidente ha provocato una situazione di panico tra i passeggeri dell’autobus, tutti studenti, che hanno iniziato a urlare. L’autista dell’autobus, reagendo prontamente alle grida, ha fermato il mezzo e ha dato immediatamente l’allarme. Fortunatamente, la vittima dell’aggressione non è in pericolo di vita, ...

