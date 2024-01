Militanti Casapound arrestati per pestaggio a Napoli | ma gip esclude aggravante discriminazione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono quattrodiad essere accusati del violentodi un 42enne al Vomero, e di avergli rapinato un giubbotto con la toppa “antifa”. Ma il gip del tribunale di, per gli indagati,l’della, o dell’agevolazione di movimenti votati a tali scopi. In tre sono finiti ai domiciliari, in esecuzione della misura cautelare. Il 34enne Vittorio Acuto, definito “elemento di spicco” di; Paolo Primerano, 39 anni, ex guardia giurata, dipendente del ministero dei Beni culturali in servizio presso la Reggia di Caserta; Taras Buha, 28 anni, collaboratore del console ucraino a, ritenuto dagli investigatori legato a gruppi neofascisti ucraini. ...

