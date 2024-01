Milenkovic | “Il successo di Napoli dello scorso ottobre…”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) In attesa di-Fiorentina di Supercoppa il difensore viola Nikolaha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: “Essere qua per noi significa molto, stiamo dando continuità al lavoro fatto loanno e ci giochiamo la possibilità di conquistare quel trofeo che ci è mancato loanno. Sarà dura, le tre squadre sono molto forti ed il 100% non basterà se vogliamo dire la nostra. Siamo pronti e siamo ambiziosi”. Obiettivo continuità La continuità e la crescita?“E’ importante dare continuità, noi stiamo facendo di tutto per trovarla e sono contentissimo di essere qua a giocarci questo trofeo”. Il gioco è il mezzo per arrivare ai risultati?“Penso di sì, giocando bene hai più possibilità di vincere anche se a volte vinci anche partite sporche. Noi ci ...

