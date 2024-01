Milano | ronde di cittadini e manifesti con il volto del ricercato Così è stato preso il ladro di Baggio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Residenti e commercianti del quartiere, a, lo cercavano da giorni. C’era chi, dopo i furti nelle abitazioni, aveva stampato la sua faccia su dei volantini appiccicandoli sulle vie della zona e rilanciando sui social. «Attenzione, questa persona è stata vista entrare in molte case del quartiere. Segnalatelo al 112», recitava l’avviso. Sempre in rete giravano video dell’uomo, inseguito dagli abitanti per strada. E alla fine, ilseriale di, racconta il Corriere della Sera, è. Si tratta di un 24enne romeno, con precedenti, fermato dalla polizia con l’accusa di rapina e furto aggravati. Tra dicembre e i primi giorni del 2024 ha colpito più volte tanto da far preoccupare abitanti e attività nella zona, scatenando una sorta di caccia all’uomo. Uno dei ...

Residenti e commercianti del quartiere Baggio, a, lo cercavano da giorni. C'era chi, dopo i furti nelle abitazioni, aveva stampato la sua faccia su dei volantini appiccicandoli sulle vie della zona e rilanciando sui social. "Attenzione, ...