Milano | Padel Trend Expo all' insegna del green | superficie gioco da pneumatici fuori uso

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gen. (Adnkronos) - Il boom delnon si arresta, una passione irrinunciabile per gli oltre 1,2 milioni di italiani che lo praticano e per le 4,4 milioni di persone in Italia che lo seguono sui social e che sarà protagonista delladal 19 al 21 gennaio all'Allianz Mico di. Uno sport che diverte, convince e che è sempre più attento alla sostenibilità; dopo il grande successo ottenuto dal R-EvolutionCup, il primo torneo riconosciuto Fitp giocato su pavimentazioni sostenibile ed eco-performanti in resina e gomma riciclata da Pfu-uso, anche alapproda il XTyrefield, il campo dotato di una ...

... che sarà protagonista della prova in esterna alClub del Castello di Tolcinasco, alle porte di. In questa atmosfera sportiva, i cuochi si cimenteranno nella creazione di piatti ...La prova in esterna, infatti, si svolgerà alClub del Castello di Tolcinasco, alle porte di: per tutti sarà l'occasione per cimentarsi con il cibo salutista, dopo il primo esclusivo ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla giornalista sportiva Giorgia Cenni: dalla carriera alla vita privata.Alla scadenza fissata da Simico del bando per la nuova pista da bob di Cortina, oggi alle 12, era presente una offerta per il progetto nel portale appalti del Mit. Lo apprende l'ANSA da fonti accredit ...