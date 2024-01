Milano | litigano per un debito non saldato | uccide il coinquilino a coltellate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un 32enne di origini marocchine è stato ucciso aquesta mattina a Rozzano, nel Milanese. Per l’omicidio è stato arrestato il, 48enne, che lo avrebbe probabilmente aggredito per unnon. Il 32enne, ferito con due colpi alla schiena, è stato trovato dal 118 in via Pavese intorno alle 10.30 del mattino. Trasportato all’ospedale Humanitas, è morto un’ora più tardi. Sul posto c’era anche l’aggressore, un connazionale 48enne con cui la vittima condivideva l’alloggio. L’uomo è stato arrestato per omicidio dai carabinieri della compagnia di Corsico. L’arma del delitto – fa sapere una nota dell’Arma – è verosimilmente un coltello che è stato recuperato in una officina meccanica di Fizzonasco (Mi), dove il 48enne avrebbe avuto una lite con la vittima per cause in corso di accertamento, ...