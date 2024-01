Milano | Gelmini | ' solidarietà a comunità ebraica per scritta antisemita'

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gen. (Adnkronos) - "Ancora un episodio di antisemitismo, questa volta a, dove a pochi passi dalla sinagoga di via della Guastalla è apparsa unacontro Israele e il popolo ebraico". Lo scrive su X Mariastella, senatrice e portavoce di Azione, definendo il gesto come "un atto vile da condannare con fermezza. La miae vicinanza alla".

