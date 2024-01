Milano | 570 chili di hashish nascosti in un box | due arresti La scoperta della polizia – Video

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gli agentiSquadra mobileQuestura dihanno sequestrato 570diin un box ad Assago (), 30 grammi di cocaina, 50 proiettili, telefoni criptati e delle maschere di gomma nell’eseguire un’ordinanza cautelare in carcere per narcotraffico, chiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, a carico di due italiani, pregiudicati, di 32 e 66 anni. Le indagini erano cominciate nel febbraio del 2023 quando i poliziottiSquadra Mobile dierano giunti all’identificazione di un 66enne, originarioPuglia, con precedenti per riciclaggio, sequestro di persona, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di ...

