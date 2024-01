Milan | ufficiale | interrotto il prestito di Vásquez allo Sheffield Wednesday

Cristian Zapata, ex difensore del Milan , si è trasferito ufficialmente in Brasile . Pronta la nuova esperienza (pianetamilan)

... poi più niente, l'ultima il primo di settembre contro il. Più che una stagione, quella di ... sono trascorsi 22 anni dal giorno in cui Daniele De Rossi faceva il suo esordio, da ...... Zielinski (20%), Samarzdic (40%) Inter Djalò (5%), Buchanan (), Zielinski (20%) Napoli Samarzdic (20%), Popovic, Brassier (10%), Ngonge (90%)Brassier (70%), Terracciano (), ...Il portiere fa rientro nel club rossonero dopo i sei mesi in prestito in Inghilterra: per lui si aprono nuovi scenari ...Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver preso Filippo Ranocchia dalla Juventus: "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. le prestazioni sportive di Filippo ...