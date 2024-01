Milan | su Tomori c’è il Bayern Monaco

Un altro difensore dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal. Il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, in quest'ottica... (calciomercato)

... ma Kjaer arrivò in inverno epure. Si può fare. Basta solo capire quale sia il profilo più adatto e, soprattutto, più fattibile. Calciomercato Faraoni alla Fiorentina, Terracciano al. ...Calcio 2024 - 2025 Serie A SquadraIlcontinua la ricerca di un nuovo difensore centrale, in grado di sostituire, Thiaw e Kalulu, che dovranno stare fuori ancora per qualche mese. La dirigenza rossonera, però, vorrebbe fare ...Nella lista del Bayern Monaco per la prossima estate c’è anche il difensore del Milan Tomori. Il nazionale inglese piace molto al tecnico Tuchel.Mercato Milan, un giovane terzino rossonero verso il Bari: la SITUAZIONE legata al classe 2004 Il calciomercato rossonero pensa alle ...