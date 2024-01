Milan | Pulisic tra ricordi e futuro Mercato a porte girevoli E Buongiorno…

Pulisic ha vinto il premio per la quarta volta in carriera equivalendo il record di Donovan : ecco il video dai social del Milan (pianetamilan)

L’attaccante del Milan Christian Pulisic ha vinto il premio come calciatore americano dell’anno per il 2023 Christian Pulisic è stato il grande ... (dailymilan)

Christian Pulisic , attaccante del Milan, ha parlato a margine del prestigioso premio “US Soccer Male Player of the Year” Christian Pulisic , ... (calcionews24)

Christian, attaccante del, ha parlato a margine del prestigioso premio "US Soccer Male Player of the Year" Christian, attaccante del, ha parlato a margine del prestigioso premio "US ...Confermato quindi il trio d'attacco- Giroud - Leao. Il portoghese spera di interrompere il lungo digiuno dal gol in campionato che dura da quasi quattro mesi. Ildeve conquistare i tre ...Gianni Petrucci è il nuovo vicepresidente della Salernitana. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata con il seguente comunicato: "L’U.S. Salernitana 1919 è lieta e onorata di comunicare che in d ...Il riconoscimento assegnato dalla federcalcio degli Stati Uniti. Lui: "Il gol più bello quello al Frosinone, su assist di Maignan. Il ricordo speciale La firma sul contratto" ...