Milan | Pulisic | “Quando ho firmato è stato speciale Futuro? Vorrei…”

L’attaccante del Milan ha “tradito” i rossoneri: secondo Pulisic Simone Inzaghi è stato uno dei tre migliori allenatori del 2023 I FIFA The Best ... (dailymilan)

Pulisic ha vinto il premio per la quarta volta in carriera equivalendo il record di Donovan : ecco il video dai social del Milan (pianetamilan)

L’attaccante del Milan Christian Pulisic ha vinto il premio come calciatore americano dell’anno per il 2023 Christian Pulisic è stato il grande ... (dailymilan)

Buone notizie per il, che per la sfida di sabato contro l'Udinese recupera Alessandro Florenzi . Il terzino è ... Pioli dunque sembra proiettato verso la conferma del trio d'attacco- ...... mi sono sempre divertito a giocare e vincere in nazionale e considerando anche il mio arrivo al, è stato semplicemente un anno entusiasmante' .è stato decisivo negli Usa per la ...Christian Pulisic da quando veste la maglia rossonera si sta confermando e superando sotto tutti i punti di vista. La linfa che pareva aver perso con la casacca del Chelsea, sembra essere riapparsa da ...Per il giocatore rossonero è la quarta volta: eguagliato Donovan MILANO (ITALPRESS) - Christian Pulisic è stato nominato miglior ...